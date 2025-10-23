Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl-Fayha
1 - 2
FIN
team-logoAl-Taawoun
C. Smalling 60'
A. Fulgini 26'M. Mahzari 39'
(INT 0-2) (FIN 1-2)

Al-Fayha vs Al-TaawounRisultati e statistiche,