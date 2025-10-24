Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Fateh FC
2 - 1
FIN
team-logoAl-Ettifaq
F. Al-Zubaidi 45' + 4'J. Fernandes 64'
M. Dembele 49' (rig)
(INT 1-0) (FIN 2-1)

Al Fateh FC vs Al-EttifaqRisultati e statistiche,