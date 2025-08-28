Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl-Ettifaq
2 - 1
FIN
team-logoAl Kholood
M. Nkota 7'G. Wijnaldum 61'
J. Buckley 36'
(INT 1-1) (FIN 2-1)

Al-Ettifaq vs Al KholoodRisultati e statistiche,