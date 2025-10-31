Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl-Ettifaq
2 - 2
FIN
team-logoAl Hazem
K. Al Ghannam 14'M. Nkota 90'
F. Martins 63'O. Al Somah 65'
(INT 1-0) (FIN 2-2)

Al-Ettifaq vs Al HazemRisultati e statistiche,