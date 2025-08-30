Pubblicità
Pubblicità
1ª Divisione
team-logoAl Akhdoud
2 - 5
FIN
team-logoAl Ittihad
J. Pedroza 27', 57'
K. Benzema 4', 51', 60'S. Bergwijn 7'S. Al-Rubaie 29' (autogoal)
(INT 1-3) (FIN 2-5)

Al Akhdoud vs Al IttihadRisultati e statistiche,