Ziyech escluso dalla Coppa d'Africa: "Aspetta la palla senza sforzi"

La Coppa d'Africa si avvicina a grandi passi, con le migliori stelle del continente pronte a dare spettacolo nel mese di gennaio. Non tutte, però, saranno presenti. Ad esempio Osimhen, che causa covid e ulteriori problemi tornerà a Napoli non appena negativizzatosi. Non è stato convocato nemmeno Hakim Ziyech, in questo caso, però, per scelta tecnica.

A dicembre, infatti, aveva stupito il mancato inserimento di Ziyech nella lista dei convocati del Marocco, che punterà tutto su giocatori come Hakimi, Munir ed En-Nesyri. Il Campione d'Europa rimane invece a disposizione del Chelsea e Tuchel, visti i ferri corti con la propria federazione.

Escluso dalla Coppa d'Africa, Ziyech è stato attaccato pubblicamente dal presidente della stessa, ovvero Fuozi Lekjaa, duro a 'Radio Mars':

"Speravamo che Ziyech diventasse una guida della nazionale per portarla al successo. Non un giocatore che aspetta di prendere la palla senza sforzi. Non voglio entrare nei dettagli".

Il commissario tecnico Halilovic non vede di buon occhio Ziyech e d'accordo con la federazione ha deciso di non inserirlo tra i convocati per svariati motivi: si presenterebbe in ritardo, si sarebbe rifiutato di allenarsi e di giocare. Da giugno, non scende in campo col Marocco, dall'amichevole contro il Burkina Faso.

Ziyech e la Coppa d'Africa, due mondi diversi. Anche nel 2017, infatti, l'ex Ajax aveva saltato la competizione, riuscendo però quella del 2019, deludente, così come i Mondiali dell'anno precedente, che non hanno certo sorriso ad un Marocco eliminato nella fase a gironi.

Classe 1993, Ziyech non è tra l'altro nel suo periodo più felice nemmeno in maglia Chelsea: appena un goal e due assist nelle dieci gare di Premier League, che diventano rispettivamente tre e quattro consideranto tutte le competizioni a cui i Blues di Tuchel prendono parte nel 2021/2022.