Zinchenko capitano del Manchester City: in campo con la fascia contro il Peterborough

Peterborough-Manchester City non passerà alla storia per il risultato - che ha visto i ragazzi di Guardiola vincere per 0-2 e approdare ai quarti di FA Cup - ma per il gesto di Fernandinho a pochi minuti dall'inizio della partita.

Annunciato nella formazione titolare in veste di capitano, il centrocampista brasiliano ha poi voluto cedere la fascia al compagno di squadra Oleksandr Zinchenko: un gesto di forte vicinanza al popolo ucraino, colpito in queste ore dall'attacco della Russia che sta tenendo il mondo intero col fiato sospeso.

Zinchenko è sceso in campo tenendo un lembo della bandiera del suo Paese: a fargli compagnia anche l'avversario Frankie Kent. Tanti applausi da parte del pubblico presente al momento dell'annuncio del nome del difensore ucraino, visibilmente provato da questa situazione geopolitica delicatissima.

L'articolo prosegue qui sotto

Zinchenko ha voluto esserci comunque, così come per la precedente trasferta sul campo dell'Everton: a 'Goodison Park' si era lasciato andare ad un lungo abbraccio col connazionale Mykolenko e ad un pianto di commozione per le sofferenze provate dalla sua gente.

Emblematiche le parole di Pep Guardiola a pochi minuti dall'incontro disputato ieri, rilasciate ai microfoni di 'ITV Sport'.

"Fernandinho ha deciso di cedere la fascia a Zinchenko per dimostrare quanto per noi sia importante questa situazione e per stargli vicini. Lui rappresenta il suo Paese. Gli esseri umani hanno la capacità di mettere da parte i momenti difficili: quando è a casa parla con familiari e amici e guarda video del conflitto, ma con noi in allenamento sembra dimenticarsi di tutto questo caos".