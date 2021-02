Zidane sul rosso a Freuler: "Le decisioni spettano all'arbitro"

Zinedine Zidane commenta l'espulsione di Freuler e avvisa il Real: "Abbiamo segnato un goal importante, ma la qualificazione è ancora aperta".

Basso profilo. Zinedine Zidane non si sbottona sull'espulsione di Freuler in avvio di Atalanta-Real Madrid e, a 'Sky', invita i Blancos a non adagiarsi sullo 0-1 ottenuto a Bergamo.

"Non so se il rosso sia stato eccessivo, spetta all'arbitro prendere le decisioni. Non abbiamo giocato bene, ma il risultato è quello che conta". "Non mi aspettavo fosse facile, perché sappiamo che l'Atalanta è molto forte e lo hanno dimostrato. Abbiamo avuto una partita difficile anche 11 contro 10, ma abbiamo segnato un goal molto importante. Però non significa nulla, perché dobbiamo ancora giocare la gara di ritorno e la qualificazione rimane 50-50. L'Atalanta è una squadra che può crearci problemi anche a Valdebebas".

Infine una battuta su Mendy, mancino e match winner col piede non suo.