Lo Zenit piomba su Andrea Belotti: avviati i contatti con il capitano del Torino

Andrea Belotti è l'ultima idea dello Zenit San Pietroburgo per irnforzare l'attacco. Il club russo, che molto probabilemente saluterà Sebastian Driussi e Sardar Azmoun, ha già avviato i primi contatto con il capitano del Torino e fresco vincitore di Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini.

Belotti è ancora in vacanza dopo aver partecipato alla spedizione della Nazionale agli Europei e raggiungerà i suoi compagni del Torino, agli ordini di Ivan Juric, nei primi giorni di agosto.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, il 'Gallo' dovrà valutare la possibilità di trasferirsi in Russia. Sul tavolo c'è anche la proposto del rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, presentata da parte del presidente del Torino Urbano Cairo.

Il numero uno del club granata è uscito allo scoperto mercoledì scorso a Bressanone, al termine dell'amichevole contro l'Al Fateh:

"Belotti adesso è in vacanza, lasciamolo tranquillo. Gli abbiamo proposto un'offerta di rinnovo molto importante per quelle che sono le casse del Torino, quando tornerà ne parleremo insieme al direttore sportivo Vagnati". Il presidente del Toro ha anche confermato che ci sono club interessati al calciatore: "Non è una novità che diversi club sono interessati a lui. Abbiamo un mese per chiudere la trattativa oppure vedere di fare altro".