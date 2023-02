Zenit, i brasiliani Claudinho e Malcom ricevono la cittadinanza russa

I brasiliani dello Zenit Claudinho e Malcon hanno ricevuto da Putin la cittadinanza del Paese: tra qualche anno potranno giocare con la Russia.

Ora è ufficiale: Claudinho e Malcom, i due attaccanti brasiliani dello Zenit, hanno ottenuto la cittadinanza russa.

A comunicarlo è lo stesso club di San Pietroburgo tramite un post sui social.

Malcolm e Claudinho hanno ricevuto la cittadinanza russa. Il corrispondente decreto numero 118 è stato firmato dal Presidente della Federazione Russa Vladimir Vladimirovich Putin. Lo Zenit Football Club si congratula con Malcolm e Claudinho per il loro nuovo status e per il grande privilegio di diventare cittadini del nostro Paese. Vi auguriamo buona fortuna e nuove vittorie insieme a blu-bianco-blu!

Il decreto in questione, che consente a Claudinho, Malcom e molti altri calciatori di diventare cittadini russi, è stato firmato direttamente dal presidente della Russia Vladimir Putin.

Con il Brasile, loro Paese natale, Malcom e Claudinho (entrambi del 1997) hanno vinto insieme le Olimpiadi del 2021, il primo segnando anche in finale. Ma i due contano zero partite ufficiali con la nazionale maggiore.

Ora potranno giocare per la nazionale russa, ma non subito: per essere convocati, i due giocatori dello Zenit devono vivere nel Paese per almeno cinque anni. Malcom potrebbe esordire con la Russia già nel 2024, mentre Claudinho dovrà attendere il 2026.