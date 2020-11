Zenit-Lazio dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Lazio affronta lo Zenit per il Girone F di Champions League: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ZENIT-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: -

• Data: mercoledì 4 novembre 2020

• Orario: 18:55

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now TV

La terza giornata del Gruppo F di , vede la Lazio di Simone Inzaghi sfidare lo Zenit San Pietroburgo.

Biancocelesti a quota 4 punti in classifica, grazie al successo all'esordio stagionale all'Olimpico contro il e il pari ottenuto in contro il Bruges tra mille defezioni causa Covid.

Lo Zenit, a differenza della Lazio, occupa l'ultimo posto a zero punti in virtù della doppia sconfitta patita in casa col Bruges e a Dortmund col Borussia.

Tutto su Zenit-Lazio: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO ZENIT-LAZIO

Zenit-Lazio si gioca mercoledì 4 novembre 2020 in , allo stadio 'San Pietroburgo: calcio d'inizio programmato alle ore 18:55 italiane.

La partita tra Zenit e Lazio verrà trasmessa in da Sky: canale di riferimento del match sarà Sky Sport Uno, numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre.

Zenit-Lazio sarà disponibile anche in su Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: occorrerà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet. L'alternativa è Now TV, registrandosi e acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.

IN DIRETTA SU GOAL

Zenit-Lazio sarà disponibile anche in diretta testuale su Goal: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti della partita.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.