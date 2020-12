Zenga contro tre giocatori del Genoa: "Dov’è la passione?"

L'immagine di Micosvchi, Males e Asoro con il telefono in mano ha scatenato l'ira di Zenga, che su Instagram ha elogiato invece Ibrahimovic.

Ha creato polemica tra i tifosi del , e non solo, l'immagine dei tre giocatori del Grifone, in tribuna, davanti al telefono durante la partita contro il . I tre giocatori in questione sono Micosvchi, Males e Asoro.

Dal suo profilo Instagram, anche Walter Zenga ha voluto dire la sua su questa situazione, scagliandosi senza mezzi termini sui tre giovani giocatori de Genoa.

"La differenza tra un fuoriclasse come Ibrahimovic, infortunato che va in panchina e incita i compagni, e i 3 genoani? In 3 non hanno neanche le presenze necessarie per aver diritto al titolo di giocatori professionisti e invece di incitare e soffrire con i compagni, a 5 minuti dalla fine sotto di un gol, che fanno?" "Giudicate voi, e poi chi ci rimette sono sempre gli stessi, tifosi e allenatori. Ma dov'è la passione, il cuore e il senso di appartenenza?"

Zenga è una furia, anche perché noterà tantissima differenza tra i suoi tempi e quelli attuali, tra i giocatori di circa vent'anni fa e quelli di adesso. A suo modo di vedere sono anche questo tipo di atteggiamenti che tolgono passione e fede a questo calcio.