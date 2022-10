Pazzesco Zelarayan: punizione vincente da poco oltre il centrocampo in MLS

L'attaccante armeno ha impressionato nella notte di MLS: punizione da urlo nel 2-2 tra lo Charlotte e il suo Columbus Crew.

La stagione regolare di MLS è agli sgoccioli, ancora una giornata e conosceremo il quadro completo delle partecipanti ai playoff: dovrà soffrire altri 90 minuti il Columbus Crew, non ancora certo dell'obiettivo dopo l'ultima spettacolare partita.

I gialloneri si giocheranno tutto contro l'Orlando City dopo il 2-2 esterno sul campo di Charlotte: in vantaggio di due reti, si sono fatti rimontare al 94', quando il flirt con i tre punti era qualcosa di più di una semplice sensazione.

Il goal del momentaneo 0-1 è un'autentica perla: merito di Lucas Zelarayan, attaccante armeno (ma nato in Argentina) che ha deliziato i presenti allo stadio con un calcio di punizione destinato a rimanere impresso nella mente per tanto tempo.

Battuta da poco oltre la linea di centrocampo e traiettoria beffarda per il portiere, il quale certamente non si aspettava un'esecuzione del genere da un giocatore giunto in doppia cifra di marcature in questa stagione.

Zelarayan sommerso dagli abbracci di compagni di squadra e staff tecnico, alle prese poi con la cocente delusione di veder sfumata la vittoria proprio sul più bello. Montagne russe (americane, in questo caso) di emozioni, un classico per la MLS.