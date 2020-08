Non solo Smalling: Zappacosta lascia la Roma e torna al Chelsea

Niente Europa League per i due giocatori in prestito dalle squadre inglesi: la Roma ha salutato i difensori che fanno ritorno a Chelsea e United.

Non figurano tra i convocati per gli ottavi di , Chris Smalling e Davide Zappacosta. Entrambi i difensori che hanno giocato con la negli ultimi mesi hanno infatti fatto ritorno alle rispettive squadre di proprietà: i giallorossi dovranno fare a meno di loro per le prossime gare.

Sui propri canali, la Roma ha salutato sia Smalling, tornato al , sia Zappacosta, di nuovo al . Se per il primo nessuna sorpresa, per l'esterno italiano esisteva qualche dubbio in più riguardo un possibile prolungamento del prestito per il mese di agosto: niente da fare.

Guido Fienga, dirigente della Roma, ha parlato così di Smalling e Zappacosta:

“Ci teniamo a ringraziare Chris e Davide per la professionalità dimostrata in questa stagione. Entrambi sono stati un esempio di dedizione al progetto del Club: hanno condiviso con noi ogni momento, quelli positivi e quelli di difficoltà, dimostrando da subito grande attaccamento ai colori giallorossi”.

Nonostante entrambi siano tornati in Premier League, non è detto che per il 2020/2021 non possano far parte della Roma:

“Qualora si verificassero le condizioni, saremmo onorati di poter contare ancora su di loro".

Sicuramente però nè Smalling nè Zappacosta giocheranno la gara contro il , nè le eventuali possibili ulteriori tre gare di Europa League in caso di avanzamento della Roma nella competizione. Mai dire mai però per metà settembre, quando inizierà il nuovo campionato di .

Sopratutto Smalling era divenuto in poco tempo uno degli idoli della tifoseria della Roma, mentre Zappacosta ha saltato gran parte della stagione per la rottura del legamento crociato, tornando comunque a disposizione nel post lockdown, giocando tra le altre la gara contro la da titolare.