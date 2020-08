Smalling saluta la Roma sui social: ufficializzato l'addio

Chris Smalling e la si salutano, dopo un anno di prestito. Ad ufficializzarlo, dopo l'esclusione dalla lista UEFA, è lo stesso difensore inglese di proprietà del .

Sul proprio profilo Instagram, il classe 1989 ha ringraziato i tifosi giallorossi e augurato il meglio ai compagni.

“Sono dispiaciuto di non poter finire ciò che abbiamo cominciato in questa stagione. Ricevere così tanto amore in poco tempo è stato molto speciale e non lo diimenticherò. Voglio ringraziare tutti e augurare a tutti i giocatori e lo staff le migliori fortune contro il . Daje Roma”.