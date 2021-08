Zappacosta verso il ritorno in Serie A: è quasi fatta con l'Atalanta

La carriera di Davide Zappacosta potrebbe proseguire in Serie A: l'Atalanta sta per acquistarlo a titolo definitivo dal Chelsea.

Dopo la felice parentesi al Genoa nella scorsa stagione, Davide Zappacosta si appresta a fare rientro in Serie A dove c'è l'Atalanta ad attenderlo come rinforzo per la corsia di destra.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, i bergamaschi hanno superato la concorrenza della Fiorentina per l'acquisizione dell'esterno, che arriverebbe a titolo definitivo dal Chelsea.

Una formula diversa rispetto a quella proposta dai viola che, invece, spingevano per la chiusura della trattativa in prestito.

Zappacosta ha già giocato nell'Atalanta durante la stagione 2014/2015, prima del trasferimento al Torino e a Londra, dove però non è mai riuscito ad imporsi nell'undici titolare dei 'Blues'.