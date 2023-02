Zaniolo subito a segno: goal al debutto col Galatasaray

L'ex centrocampista della Roma, subentrato nel finale dell'amichevole contro l'Alanyaspor, segna il goal del definitivo 2-4 in pieno recupero.

Pochi minuti sono bastati a Nicolò Zaniolo per bagnare col goal il suo debutto assoluto in Turchia con la maglia del Galatasaray, seppure in amichevole.

L'ex centrocampista della Roma, volato in Turchia all'inizio del mese dopo la rottura con i giallorossi, è subentrato nel finale dell'amichevole giocata dal Galatasaray contro l'Alanyaspor.

E in pieno recupero, lanciato in campo aperto, ha dato prova della sua ottima progressione anticipando il portiere in uscita prima di depositare in rete il goal del definitivo 2-4. Il modo migliore per presentarsi ai nuovi tifosi, insomma.

Il Galatasaray, che era andato sotto, ha rimontato portandosi sul 3-1 prima di un finale scoppiettante con Eduardo ad accorciare le distanze e Zaniolo a chiudere i conti calando il poker.

Il tutto in attesa della ripresa del campionato, fermatosi in seguito al terremoto che ha sconvolto il Paese e provocato migliaia di morti. Campionato che, secondo le ultime informazioni, potrebbe ripartire nel mese di marzo.