Zaniolo segna contro Montella: il Galatasaray batte 2-0 l'Adana Demirspor

Nicolò Zaniolo entra dalla panchina, cambia il match e trasforma il rigore del definitivo raddoppio: "Okan ha cambiato idea su di lui".

Il nuovo manto giallo e rosso sembra essersi incollato in maniera pressoché perfetta sulla pelle di Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma, che da qualche settimana indossa la maglia del Galatasaray, è di nuovo andato a segno in Turchia. E stavolta ha punito un altro italiano: Vincenzo Montella.

La capolista della Süper Lig ha vinto ancora, piazzando l'ennesima ipoteca su una conquista del campionato sempre più vicina. Anche se la squadra dell'ex nerazzurro Okan Buruk ha sudato le classiche sette camicie, sbloccando il risultato solo a quattro minuti dalla fine con un interno destro dal limite di Mitsdjo, prima di raddoppiare al 98', appunto, con Zaniolo su rigore. Finale: 2-0.

L'azione che ha chiuso i conti, peraltro, l'ha fatta partire proprio Zaniolo con uno dei suoi classici strappi di potenza palla al piede. Akgun si è fatto sgambettare in area e l'italiano si è presentato sul dischetto, aprendo il sinistro e segnando nonostante l'estremo tentativo di parata del portiere ospite Ozbir.

Ma a risaltare è stato il modo in cui Zaniolo si è presentato in partita. L'ex romanista ha spezzato l'equilibrio di una partita che pareva avviata verso lo 0-0, con l'Adana Demirspor ostica e scorbutica, oltre che sfortunata (due pali). Insomma, voglia di fare e di fare cambiare idea a Okan, che fino a questo momento lo ha sempre fatto partire dalla panchina.

" Posso già dire che Okan Buruk ha cambiato completamente idea su Zaniolo per il resto della stagione - ha scritto Serkan Akcan, giornalista di Fanatik - Da quando è arrivata, la stella italiana è sempre partita dalla panchina. In seguito è stato decisivo in due partite su tre. Contro l'Adana Demirspor è entrato al posto di Mertens, questa volta schierandosi dietro il centravanti (Icardi, ndr), non sulla fascia. Ha rotto l'equilibrio con le sue corse da seconda punta e ha portato il Galatasaray alla vittoria. Okan Buruk formerà la squadra attorno a lui".

Per Zaniolo si tratta della seconda rete in partite ufficiali dall'arrivo al Galatasaray: la prima era arrivata l'11 marzo, proprio nella gara d'esordio in campionato, contro il Kasimpasa (1-0). Un bel modo per cominciare la prima avventura della carriera lontano dall'Italia.