Goal all'esordio per Zaniolo col Galatasaray: sua la rete decisiva contro il Kasimpasa

L'ex attaccante della Roma ha segnato all'esordio in Super Lig turca con la maglia del Galatasaray: in campo nella ripresa, ha colpito dopo soli 11'.

Esordio e goal da tre punti. Meglio di così proprio non poteva cominciare l'avventura di Nicolò Zaniolo nella Super Lig turca.

Il nuovo attaccante del Galatasaray ha infatti debuttato in campionato nel match casalingo contro il Kasimpasa, lasciando subito il segno.

Entrato in campo a gara in corso, il nuovo numero 17 giallorosso ha griffato la rete del definitivo 1-0 che ha regalato i tre punti alla squadra di Okan Buruk.

Il classe 1999 ha giocato la sua prima partita ufficiale nella nuova casa del NEF Stadyumu. In campo ad inizio ripresa, ha impiegato appena 11 undici minuti per mettere a referto la sua prima rete in maglia turca.

Allo scoccare del 90', poi, la sua partita si è chiusa con un cartellino giallo. Dettaglio marginale nel contesto di un pomeriggio decisamente positivo: goal alla prima ufficiale, tre punti e primo posto consolidato in classifica. Meglio di così proprio non si può.