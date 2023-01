Zaniolo può lasciare la Roma a gennaio: per il club il giocatore è sul mercato

La Roma ha deciso di mettere Zaniolo sul mercato. Una decisione figlia della volontà del giocatore, già fissato il prezzo del cartellino.

Fino a qualche giorno fa sembrava una cosa difficile anche solo da prospettare, oggi invece il calciomercato riscopre in Nicolò Zaniolo un nuovo potenziale grande protagonista.

Secondo quanto riportato da ‘Sky’ infatti, non solo la Roma non considera più incedibile il suo gioiello, ma il 22 giallorosso è da considerarsi addirittura sul mercato.

Non si tratta di un discorso legato a giugno, bensì di un qualcosa di immediato che, da qui alla chiusura della finestra invernale in programma tra dodici giorni, potrebbe riservare un’operazione che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, quella presa dalla Roma è stata una decisione indotta dalla volontà del giocatore. Zaniolo non è più soddisfatto della sua condizione e riprova ne è il fatto che, in alcune occasioni, anche in campo non ha nascosto il suo nervosismo.

La società capitolina è dunque pronta a privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti in assoluto, ma lo farà solo alle sue condizioni. Il cartellino di Zaniolo è valutato non meno di 35-40 milioni di euro e, a fronte di una cessione così importante dal punto di vista tecnico, la parola d’ordine sarà una sola: monetizzare.

Niente prestiti con diritto di riscatto, ma solo cessioni a titolo definitivo o al più in prestito con obbligo di riscatto assicurato.

Ma chi può permettersi oggi Zaniolo? Il 22 giallorosso piace da tempo al Tottenham che, dopo i tentativi della scorsa estate, adesso potrebbe riprovarci. I club di Premier League sono quelli che ovviamente possono contare su maggiore liquidità e tra le società sulle sue tracce ci sono anche West Ham, Leicester, Arsenal e Newcastle.

Zaniolo gode di estimatori anche in Germania, dove c’è il Borussia Dortmund che si è già fatto vivo con la Roma per prendere informazioni, ma in questo momento la Premier League e l’Inghilterra rappresentano le opzioni più gradite.

I prossimi giorni diranno di più. Il rischio è quello che la Serie A possa perdere un altro dei suoi grandi protagonisti.