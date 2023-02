Zaniolo prova a riappacificarsi con la Roma: "A disposizione della famiglia"

Il giocatore della Roma prova a ricucire dopo la mancata cessione nel calciomercato di gennaio: "Il futuro è nelle nostre mani".

Nicolò Zaniolo è rimasto a Roma dopo la mancata cessione in Premier League o nelle altre destinazioni venute fuori durante le ultime due settimane di calciomercato. Cosa succede ora con il giocatore giallorosso da qui a giugno? Esclusione o riappacificamento?

Il giorno dopo la fine del calciomercato, Zaniolo sembra andare verso la seconda opzione. Con una lettera scritta all'Ansa, infatti, il centrocampista giallorossi ha evidenziato di essere a disposizione "della famiglia Roma". Un chiaro messaggio a Mourinho, che aveva parlato di come chi non sta bene in famiglia deve partire.

Niente cessione, viste le richieste della Roma e Zaniolo ancora nella Capitale almeno fino alla prossima estate. Decisivo in finale di Conference League nel 2022, l'ex Inter non è riuscito a far bene nella prima parte di annata 2022/2023, fino ad una rottura che potrebbe alla fine non essere definitiva.

"Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere" evidenzia Zaniolo.

"Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma".

Fuori per l'ultima sfida di Serie A contro il Napoli e nella partita di Coppa Italia contro la Cremonese, Zaniolo potrebbe tornare tra i convocati di Mourinho per il prossimo incontro di campionato contro l'Empoli.

Resta da capire, dopo i colloqui privati tra Zaniolo e la Roma, quale sarà la decisione della società e di Mourinho dopo le ultime vicissitudini e la mancata partenza in un calciomercato di gennaio teso, ma con poche sorprese.

Classe 1999, Zaniolo non segna da ottobre. Sotto contratto fino al 2024, la sua situazione sarà ancora tra le più chiacchierate, almeno fino a giugno, in attesa di capire che cosa riserverà il futuro.