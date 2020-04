Zaniolo promette: "Vorrei diventare una bandiera della Roma"

Il rinnovo secondo il padre non è ancora all'ordine del giorno ma Nicolò Zaniolo ha pochi dubbi sul suo futuro. Un futuro a fortissime tinte giallorosse.

Il centrocampista, attualmente ai box dopo la rottura del crociato, ha infatti confermato a 'Sky Sport' di voler restare alla ancora a lungo.

Gli esempi da seguire in tal senso d'altronde a Zaniolo non mancano di certo, anzi.

"Totti per me e per tutti è l’idolo e il simbolo di Roma. Totti e De Rossi sono simboli che difficilmente verranno eguagliati"