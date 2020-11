Zamparini consiglia Dybala: "Lascia la Juventus, vai al Real Madrid"

L'ex presidente del Palermo, che nel 2012 ha portato la Joya in Italia, gli consiglia l'addio: "Deve andare a fare il fuoriclasse in un'altra big".

Paulo Dybala vive giorni difficili alla . Dopo il rientro dall'infortunio muscolare rimediato lo scorso agosto, il numero 10 argentino ha giocato un finale di partita sotto tono contro la , finendo al centro delle critiche.

In sua difesa è sceso Maurizio Zamparini, ex presidente del , che nel 2012 ha portato l'argentino in acquistandolo dall'Instituto de Cordoba. In un'intervista a 'Tuttosport' ha parlato delle difficoltà della Joya e di come, dal suo punto di vista, il suo calcio di adatti meglio a quello spagnolo.

"Sono ancora convinto che sia il nuovo Messi. Dybala, oltre che un fuoriclasse, è un bravissimo ragazzo. E non riesco a capire perché molti addetti ai lavori tendano a dimenticarselo. Che Dybala non sia titolare in serie A è una bestemmia. Paulo avrebbe dovuto seguire il mio consiglio di tre anni fa, di andare via da . Glielo dissi chiaramente: 'Paulo, per il tuo bene devi lasciare la Juventus'. Il suo calcio è fantasia. È più da : o . Ma lui mi ha sempre detto di trovarsi bene alla Juventus".

Zamparini ha poi consigliato Dybala, affermando che secondo lui avrebbe bisogno di andare a fare il fuoriclasse da un'altra parte, consigliandogli di andare al Real Madrid.