Zaccheroni esalta Lukaku: "Non mi meraviglierei se vincesse il Pallone d'Oro"

Alberto Zaccheroni ai microfoni di 'Tuttosport': "Il Pallone d'Oro dovrebbe andare a chi sposta gli equilibri, Lukaku sta facendo cose straordinarie".

Quello che sta facendo Romelu Lukaku è sotto gli occhi di tutti, ma c'è addirittura chi pensa che l'attaccante bega dell'Inter possa essere da Pallone d'Oro. Stamo parlando di Alberto Zaccheroni.

L'ex allenatore dell'Inter ai microfoni di 'Tuttosport' ha elogiato Lukaku, soprattutto per il modo in cui sta trascinando i nerazzurri in vetta alla classifica.

"Secondo me è un premio che deve essere assegnato a quello che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti. Io onestamente non mi meraviglierei se lo vincesse. Da quando è arrivato all’Inter sta facendo cose straordinarie. In A non c’è un giocatore che riesce a spostarlo. Forse l’unico poteva essere Kessie. Ma davvero quando riceve la palla e allarga gli alettoni ha uno spunto incontenibile".

D'accordo o meno con l'opinione di 'Zac', è innegabile che mai come quest'anno Romelu Lukaku sta vivendo una stagione d'oro sotto tutti i punti di vista, non solo per i goal segnati, che ha sempre fatto, ma per tutto il lavoro che fa in campo, anche psicologicamente, con i suoi compagni.