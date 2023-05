Zaccheroni torna a parlare dopo la caduta: "Ho un deficit di memoria e sono vivo per miracolo"

Avevano destato grande preoccupazione le condizioni di Alberto Zaccheroni, vittima di un incidente domestico nel mese di febbraio: una caduta che gli aveva causato un forte trauma cranico e aveva reso necessario il ricovero all'ospedale 'Bufalini' di Cesena, nel reparto di terapia intensiva.

Fortunatamente l'ex tecnico (tra le altre) di Milan e Inter sta vivendo una fase di netta ripresa, dopo aver seriamente rischiato la vita. Intervistato dal 'Corriere della Sera', Zaccheroni ha raccontato la dinamica dell'evento.

Poiché c’era la cagnolina di Luca, mio figlio, si pensa che l’avessi in braccio e mi sia proteso in avanti per proteggerla dal tonfo".