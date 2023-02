Zaccheroni in terapia intensiva: trauma cranico dopo una caduta

Apprensione per la salute di Alberto Zaccheroni, ricoverato all'ospedale di Cesena dopo una caduta: l'allenatore romagnolo è in terapia intensiva.

Il mondo del calcio e non solo, sono in apprensione per Alberto Zaccheroni. Come riporta 'Corriere Romagna', l'allenatore romagnolo è ricoverato in ospedale in seguito ad una caduta.

L'episodio gli ha causato un trauma cranico, rendendo necessario il trasporto al 'Bufalini' di Cesena dove il tecnico si trova in terapia intensiva.

Zac ha sbattuto la testa dopo essere caduto mentre si trovava all'interno della propria abitazione, rendendo per questo motivo necessario l'immediato trasporto presso il nosocomio cesenate. Ad allertare i soccorsi, che hanno trovato l'allenatore a terra privo di sensi, sono stati la moglie e la compagna del figlio.

Gli esami effettuati al 'Bufalini' hanno rivelato come le sue condizioni di salute siano serie, ma - seppur la prognosi sia riservata - Zaccheroni risulta vigile.

L'allenatore di Cesenatico, 69 anni, in carriera ha allenato tra le altre Inter, Milan (con cui ha vinto anche uno Scudetto nel 1998/1999), la Juventus, l'Udinese e le Nazionali di Giappone ed Emirati Arabi.