Youth League, dilaga il PSG contro la Juventus: finisce 5-3

Inzia l'avventura delle squadre italiana nella Youth League 2022/2023: esordio con sconfitta per la Juventus contro il PSG.

Alla Juventus Primavera non è bastato tanto cuore per uscire indenni dal campo del PSG nella gara di debutto nella UEFA Youth League 2022/023.

La compagine guidata da Paolo Montero, che è impegnata nel Gruppo H, è infatti stata battuta per 5-3, dopo aver tentato una clamorosa rimonta nel finale.

Partita fin da subito in salita per i bianconeri, che già al 3’ si sono ritrovati sotto di una rete, quando è stato Housni a battere scaglia dalla corta distanza.

Già al 7’ il raddoppio dei transalpini non Zaire Emery che, involatosi verso l’area avversaria, ha marcato il 2-0 con un morbido pallonetto.

Sotto di due reti la Juventus ha provato a non scomporsi e al 17’ ha anche riaperto i giochi con Mbangula che ha insaccato sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Troppo netta però la superiorità dei padroni di casa che, prima calano il tris ancora con Housni al 36’, poi prima della prima frazione trovano il goal con Gharbi (uno dei migliori in assoluto del match) e Lemina che chiude al meglio un contropiede per il momentaneo 5-1.

Nella ripresa i ritmi si abbassano notevolmente e la Juventus, dopo aver creato un paio di occasioni pericolose, al 77’ accorcia ancora con Hasa. Appena il momento di rimettere il pallone in gioco e Turco si guadagna un calcio di rigore che al 79’ viene trasformato da Huijsen.

I bianconeri a questo punto iniziano a credere in un pareggio che non arriva, anzi all’84’ Doratiotto viene espulso per seconda ammonizione.

Inizia dunque con un ko il cammino dei bianconeri nella competizione.