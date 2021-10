Youth League, Porto-Milan 3-1: rossoneri ultimi nel girone

Dopo la vittoria dell'Atletico sul Liverpool e la sconfitta contro il Porto, il Milan di Giunti si ritrova con un solo punto in tre gare europee.

Sconfitta contro il Liverpool, pari contro l'Atletico Madrid e nuovo k.o, stavolta contro il Porto. Non sta andando certo bene la Youth League 2021/2022 per il Milan di Giunti, ultimo nel proprio raggruppamento e sempre più lontano dagli ottavi del torneo europeo giovanile.

Nel terzo turno del gruppo B di Youth League, il Milan è caduto 3-1 contro il Porto, complicando ulteriormente la possibilità di avanzare nel torneo. Il secondo posto, che porta ai playoff per approdare agli ottavi, è ancora distante tre punti, ma la squadra non ingrana.

Sotto di due reti contro il Porto, causa reti di Sousa e Cande tra fine primo tempo e inizio ripresa, il Milan è tornato in partita al minuto 66 con il goal di Roback. Non è bastato per strappare punti in terra lusitana, con i padroni di casa ora a sette, a +4 su Liverpool e Atletico Madrid, quest'ultimo vincitore nello scontro diretto.

Nel prossimo turno i giovani rossoneri, colpiti nel finale con il tris di Dabo, avranno davanti l'ultima spiaggia, contro il Porto, in casa: unico risultato possibile per sperare nella qualificazione saraà ovviamente la vittoria, che potrebbe però non bastare in caso di vittoria del Liverpool contro l'Atletico.

IL TABELLINO

PORTO-MILAN 3-1

MARCATORI: 44' Sousa (P), 47' Cande (P), 66' Roback (M), 94' Dabo (P)

PORTO (4-3-2-1): Cardoso, Macedo (74' Fernandes), Vinhas, Pinheiro, Folha, Boaitey, Bràs, Abreu, Sousa (68' Antunes), Meireles (68' Dabo), Candè (74' Assuncao). Allenatore: Tavares.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Coubis, Bosisio, Obaretin (59' Nsiala), Kerkez, Robotti (59' Bright), Foglio (80' Polenghi), Gala, Traorè (80' Bozzolan), Roback, El Hilali (49' Rossi). Allenatore: Giunti.

Arbitro: Griffith

Ammoniti: Robotti (M), Obaretin (M), Traore (M), Foglio (M), Abreu (P), Meireles (P), Folha (P), Roback (M)

Espulsi: -