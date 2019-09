Youth League, Napoli-Liverpool 1-1: Stewart pareggia nel finale

Il Napoli Primavera debutta con un pareggio nella Youth League, contro il Liverpool finisce 1-1. I Reds hanno colpito anche due legni.

Impresa sfiorata per il Primavera che, al debutto in Youth League, pareggia 1-1 contro il dopo essere stato a lungo in vantaggio.

Il Napoli d'altronde parte bene anche se il Liverpool, poco prima del ventesimo minuto, colpisce una clamorosa traversa con Williams.

Alla mezz'ora invece a passare in vantaggio è il Napoli grazie a Mancino, che sfrutta al meglio l'assist di Potenza. Prima dell'intervallo Gaetano sfiora addirittura il raddoppio, ma il suo tiro a giro finisce fuori.

Nella ripresa quindi sale in cattedra il Liverpool che, dopo aver colpito un altro palo con Clarkson, trova il pareggio a cinque minuti dalla fine con il goal di Stewart.