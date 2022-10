Youth League, Milan-Chelsea 3-1: doppietta di Alesi, rossoneri primi nel girone

Il Milan di Abate non fallisce l'esame Chelsea: Alesi (doppietta) e Longhi rendono vano il rigore di Webster. Rossoneri a +2 sulla Dinamo Zagabria.

Pomeriggio da sogno per il Milan Primavera guidato da Ignazio Abate: al centro sportivo Vismara finisce 3-1 contro un Chelsea sempre più ultimo nel girone E di Youth League, guidato proprio dai rossoneri in solitaria con 8 punti, due in più rispetto alla Dinamo Zagabria vittoriosa sul Salisburgo.

Inizio complicato per i meneghini che, alla mezz'ora, perdono Lazetic per infortunio: dentro, al suo posto, Chaka Traoré. Meglio i londinesi nella prima parte, più propositivi e vicini al goal del vantaggio che però non arriva.

A trovare l'1-0 sono i padroni di casa al 63': Curd non blocca un destro potente di El Hilali, sulla respinta si avventa Alesi che fa esplodere di gioia la panchina e i tifosi presenti sugli spalti.

Una gioia frenata dall'episodio che vede protagonista Simic, autore di un fallo di mano in area: l'arbitro decreta il rigore, trasformato da Webster all'84'. Proprio quando il pari sembra il risultato finale, ecco la riscossa milanista: Longhi sigla in scivolata il nuovo vantaggio tre minuti più tardi, Alesi mette in ghiaccio la vittoria al 90' con un tiro in controbalzo.