Nella terza giornata del Gruppo F di Youth League, l'Atalanta di Brambilla cade Leigh Sports Village di Leigh contro i pari età del Manchester United. I 'Red Devils' si impongono col risultato di 4-2 e costringono gli orobici alla seconda sconfitta nel raggruppamento.

I padroni di casa, allenati da Wood, partono meglio e ci provano in avvio di match con un paio di tentativi di Shoretire e Garnacho, entrambi neutralizzati dal portiere dei bergamaschi Sassi. La risposta dell'Atalanta è affidata a Renault: sul tentativo con un pallone velenoso in area avversaria è Lozza a provare ad intervenire, ma non riesce ad arrivare puntuale all'appuntamento con il pallone.

Il risultato si sblocca al 20', con la formazione ospite a passare in vantaggio: è capitan Panada ha trovare la via del goal con una conclusione che termina la sua corsa nell'angolino della porta difesa da Vitek.

La reazione del Manchester United è veemente: gli inglesi ribaltano il risultato nel giro di 120 secondi, tra il 22' e il 24' grazie alle reti di Iqbal e Hugill. La squadra di Wood continua a spingere e trova anche il tris con Garnacho al 30'.

Tocca a Vitek salvare il risultato prima dell'intervallo: il numero uno dei 'Red Devils' si supera, neutralizzato prima il tentativo di Oliveri al 37', poi il colpo di testa di Renault al 44' e infine la battuta al volo di Sidibe nel recupero.

In avvio di secondo tempo, le due squadre non rinunciano ad attaccare, creando pericoli. Ci provano Hugill e Renault, ma Sassi e Vitek fanno buona guardia.

Al 63', il Manchester United cala il poker: Forson, in campo da meno di un minuto, trova col mancino la traiettoria giusta, sul servizio di Fernandez, per il 4-1. L'Atalanta prova a rispondere con il neo entrato De Nipoti, che va alla conclusione al 75' sfiorando col mancino l'incrocio dei pali.

In pieno recupero, lo stesso De Nipoti realizza il goal del definitivo 2-4 con un tiro mancino che non lascia scampo a Vitek.

Il Manchester United sale a quota 6 punti, raggiungendo il Villarreal - in attesa della sfida contro lo Young Boys, mentre l'Atalanta resta a quota 3, al terzo posto davanti agli svizzeri.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-ATALANTA 4-2

MARCATORI: Panada 20' (A), Iqbal 22' (M), Hugill 24' (M), Garnacho 30' (M), Forson 63', (M), De Nipoti 93' (A).

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Vitek; Jurado, Mengi, Hardley, Fernandez; Iqbal (62′ Svidersky), Shoretire (76′ Gore), Hansen-Aaroen; Mather (62′ Forson), Hugill, Garnacho (72′ Hoogewerf). All. Wood

ATALANTA (3-4-1-2): Sassi; Guerini (72′ Del Lungo), Berto, Ceresoli; Oliveri, Giovane, Panada (72′ Bernasconi), Renault (62′ Fisic); Sidibe; Lozza (62′ De Nipoti), Omar (72′ Zuccon). All. Brambilla

Arbitro: Glova

Ammoniti: -

Espulsi: -