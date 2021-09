Youth League, pari all'esordio per la Juventus: contro il Malmo è 2-2

La Primavera della Juventus ha pareggiato contro il Malmo nella gara d'esordio in Youth League: ai bianconeri non basta una buona prova generale.

Esordio non troppo dolce per la Juventus Primavera, che nella giornata odierna ha affrontato il Malmo per la gara d'esordio in UEFA Youth League: nonostante una buona prova complessiva, i ragazzi di Andrea Bonatti non sono riusciti ad andare oltre il pari.

In Svezia, bianconeri in vantaggio al 6', quando Bonetti intercetta un passaggio di Ellborg e serve Chibozo, che da buona posizione insacca, portando il punteggio sullo 0-1. Il pari del Malmo arriva praticamente subito: al 10' Widell da punizione, da posizione molto defilata, sorprende il portiere della Juventus, siglando l'1-1.

Quindi sale in cattedra Turco: il giocatore bianconero trova prima il nuovo goal del vantaggio, annullato per fuorigioco, poi, al 22' conclude a rete con il mancino concretizzando un cross di Bonetti, dalla sinistra. E' 1-2, risultato che viene mantenuto dai ragazzi di Bonatti fino all'intervallo.

Nella ripresa sfida meno accesa, con diverse lotte in mezzo al campo: al 71' arriva il pareggio del Malmo, con un tiro dalla distanza di Lindman, per il 2-2. Nel finale la Juventus prova a ristabilire il vantaggio, ma non ci riesce.

FT | Triplice fischio: un punto per parte in Svezia.



Di Chibozo e Turco le reti bianconere. Per gli svedesi in gol Widell e Lindman. #MFFJuve [2-2] #UYL #Under19 pic.twitter.com/OZOVsF8QcG — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) September 14, 2021

Finisce 2-2 la gara tra gli svedesi e i bianconeri di Bonatti, che tornano a casa con un punto e qualche rimpianto, dopo una gara che ha comunque consegnato spunti positivi, come ammette il tecnico ai microfoni del sito ufficiale.