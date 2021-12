Youth League, la Juve cala il poker: Malmo ko. L'Atalanta si fa riprendere dal Villarreal

Si chiude nel migliore dei modi il cammino nel Gruppo H di Youth League della Juventus di Bonatti. La formazione bianconera supera con un netto 4-1 il Malmo, l'unica squadra ancora imbattuta contro la 'Vecchia Signora' dopo il pari dell'andata, nell'ultima gara della fase a gironi e conclude il percorso con 16 punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio.

La Juve sbloca il risultato al 21' con Cerri, che servito da Maressa batte il portiere avversario. Al 30', i bianconeri raddoppiano con Mbangula, che viene pescato col contagiri da Sekularac e fa 2-0. nella ripresa la squadra di Bonatti dilaga: in goal ancora Cerri e Doratiotto, con in mezzo la rete della bandiera degli svedesi con Bjerkebo per il 4-1 finale.

La Juventus termina il cammino nel Gruppo H con 16 punti, sei in più rispetto al Chelsea, l'altra qualificata. Salutano la competizione lo Zenit e il Malmo, rispettivamente terza e quarta.

L'Atalanta chiude la Youth League con un pari in rimonta. La formazione allenata da Brambilla non riesce a gestire le due reti di vantaggio e si fa riprendere dai pari età del Villarreal.

Già certi dell'eliminazione con un turno d'anticipo, gli orobici sbloccano il risultato al 15' con un calcio di rigore trasformato da Renault. I nerazzurri raddoppiano in avvio di ripresa con Fisic, ma nell'ultimo quarto d'ora subiscono la reazione veemente degli spagnoli, che con Torrents e Pacheco trovano le due reti del definitivo 2-2.

L'Atalanta chiude il Gruppo F di Youth League al terzo posto con 7 punti, alle spalle di Manchester United e Villarreal e davanti allo Young Boys.