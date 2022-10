Youth League, Juventus-Maccabi Haifa 3-1: primo successo per i ragazzi di Montero

La Juventus sbriga la pratica Maccabi Haifa nel secondo tempo: a segno anche il talento Yildiz. Bianconeri a quota 4 nel girone di Youth League.

Buona la terza per la Juventus Under 19 in Youth League: la squadra allenata da Paolo Montero si impone con il punteggio di 3-1 sui pari età del Maccabi Haifa, conquistando così la prima vittoria nel girone capitanato dal PSG a punteggio pieno (domani la sfida al Benfica).

Risultato che rappresenta un ottimo viatico in virtù del cruciale impegno che attende la prima squadra, chiamata a non fallire l'appuntamento sempre contro la compagine israeliana dopo le due sconfitte nelle prime due giornate.

La Juventus dà l'impressione di voler comandare il gioco fin dalle prime battute, seppur non si possa parlare di vero e proprio dominio: Greis deve però impegnarsi per dire 'no' alle conclusioni di Hujsen, Yildiz e Ripani e mantenere lo 0-0.

La ripresa si apre nel modo giusto per i ragazzi bianconeri dopo appena un minuto: Yildiz vince un rimpallo e, in spaccata, deposita la sfera nella porta sguarnita. La gioia dei padroni di casa dura sette minuti: disimpegno errato di Dellavalle che facilita il lavoro di Shibli, abile a piazzare il pallone nell'angolino con precisione chirurgica.

L'1-1 subìto non demoralizza la Juventus, di nuovo a testa bassa per provare a riportarsi in vantaggio: la spinta dà i suoi frutti al 70', quando Elmichly stende Mancini a pochi metri dalla porta; è rigore, sbagliato da Hasa che, con grande caparbietà, va a riprendersi il pallone per poi calciarlo oltre la linea, aiutato da una deviazione avversaria.

Anghelè chiude i conti al 79', a pochi minuti dall'ingresso in campo: ripartenza perfetta chiusa alla grande dalla seconda punta con un piatto destro imparabile. C'è gloria anche per il portiere bianconero Daffara, bravo a respingere coi piedi il piazzato di Feingold nel recupero.