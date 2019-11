Youth League, storica Juventus: rimonta all'Atlético e ottavi di finale

La Juventus Primavera di Zauli vince 2-1 il confronto con l'Atlético di rimonta e si qualifica per la prima volta agli ottavi di Youth League.

La Primavera fa la storia: si qualifica per la prima volta in assoluto agli ottavi di finale di Youth League. Nelle edizioni precedenti ci era già andata vicina, ma non ci era mai riuscita.

Lamberto Zauli e i suoi ragazzi hanno compiuto una piccola impresa, tutta costruita nel finale della partita contro l'Atlético Madrid. I giovani bianconeri hanno vinto per 2-1 con una rimonta maturata solo negli ultimi minuti.

Nel primo tempo sono stati padroni del campo gli spagnoli, che hanno anche trovato il vantaggio grazie al bomber Salido. Tutto cambia nella ripresa, con grande protagonista il difensore classe 2001 Paolo Gozzi.

Il centrale prima trova la verticalizzazione che Moreno tramuta in goal per accorciare le distanze, poi in pieno recupero di testa insacca la rete che vale la vittoria e manda la Juventus direttamente agli ottavi.

I bianconeri sono infatti primi nel girone D con 12 punti, a +3 sull'Atlético secondo a una giornata dal termine, ma con gli scontri diretti a favore. Evitati dunque gli spareggi: la Primavera vola direttamente tra le migliori 16.