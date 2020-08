Youth League, Inter-Rennes in diretta LIVE!

L’Inter Under 19 affronta a Nyon il Rennes nel match valido per gli ottavi di finale di Youth League.

INTER-RENNES 0-0

MarcatorI: -

INTER (3-5-2): Pozzer; Moretti, Kinkoue, Ntube; Persyn, Attys, Squizzato, Schirò, Vezzoni; Satriano, Fonseca.

RENNES (4-4-2): Damergy; Doue, Assignon, Doucoure, Banzuzi; Da Cunha, Ugochukwu, Francoise, Tchaouna; Rutter, Rivollier.

Ammoniti: -

Espulsi: -

LA DIRETTA LIVE DI INTER-RENNES DI YOUTH LEAGUE

Calcio d'inizio alle ore 15.00!

Prepartita - Tante assenze per i nerazzurri di Madonna: Agoumé, Pirola, Esposito, Stankovic e altri sono aggregati alla prima squadra, impegnata in . In avanti Satriano con Fonseca. Schirò a centrocampo con Attys e Squizzato.