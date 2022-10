Youth League, Inter-Barcellona 1-6: goleada blaugrana, primo k.o. per i ragazzi di Chivu

Brutto passo falso per l'Inter di Chivu: il Barcellona si impone con un 1-6 che non lascia spazio a discussioni. Espulso Stante.

Non è decisamente un bel periodo per l'Inter, sia a livello di prima squadra che di formazione Primavera: la squadra guidata da Cristian Chivu raccoglie la prima sconfitta nel girone di Youth League per mano del Barcellona, troppo forte tecnicamente e aiutato dalla superiorità numerica.

I nerazzurri, ancora a caccia del primo acuto stagionale in campionato, restano così a 4 punti e vengono staccati, in testa, proprio dai catalani con tre lunghezze in più. Terzo il Viktoria Plzen a quota 3, frutto del successo odierno sul Bayern Monaco.

Gara subito in salita per l'Inter che, dopo soli cinque minuti, è già costretta a rincorrere: Riad svetta imperiosamente su azione da corner, evidenziando le lacune difensive dei padroni di casa, puniti nella stessa situazione di gioco anche da Fernandez al 20'.

Poco prima del riposo, ecco l'episodio che sposta definitivamente l'inerzia in favore del Barcellona: strattonata di Stante che viene espulso per aver interrotto una chiara occasione da rete, l'arbitro assegna anche il penalty che Barbera trasforma senza problemi.

L'Inter si ritrova ai piedi di un Everest da scalare, con tre reti da recuperare e un uomo in meno: tutto troppo semplice per i blaugrana che trovano il poker ancora con Barbera, al culmine di un bello scambio con Garrido. Unai Hernandez firma il pokerissimo da pochi passi dopo un ottimo spunto sulla sinistra di Alarcon, Guiu infierisce con uno scavetto propiziato dall'imbucata del solito Garrido.

I nerazzurri riescono quantomeno a salvare l'onore (o quel che ne resta) con il goal della bandiera: Zefi si guadagna un rigore dopo un contatto con Vicens, trasformato da capitan Fontanarosa.