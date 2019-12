Youth League, Inter agli ottavi: 2-0 al Barcellona

L'Inter accede agli ottavi di Youth League dopo aver battuto 2-0 il Barcellona: 12 punti, pari col Dortmund, ma avanti negli scontri diretti.

Il primo 'spareggio a distanza' tra e se lo aggiudicano i nerazzurri. In Youth League sono i ragazzi di Madonna a chiudere il girone al primo posto, lasciando dietro i tedeschi.

Decisiva per la vittoria del gruppo F, con qualificazione diretta agli ottavi senza passare dagli spareggi, è stata la vittoria per 2-0 contro il . I giovani nerazzurri sono saliti a 12 punti, così come il Dortmund, che ha battuto lo Slavia Praga 5-1.

A fare la differenza sono gli scontri diretti: la vittoria per 4-1 in casa all'andata favorisce l'Inter, sconfitta solo per 2-1 al ritorno in .

Nella sfida al Barcellona sono state le reti di Oristanio nel primo tempo e di Kinkoué nel recupero a fissare il punteggio sul 2-0, risultato che lascia peraltro i blaugrana in fondo alla classifica con 3. Slavia a 9, Inter e Dortmund a 12.

La Primavera fa il suo e centra l'obiettivo, avendo la meglio sui diretti rivali. Ora tocca ai grandi di Conte emularli.