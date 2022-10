Youth League, Milan Primavera qualificato: Dinamo Zagabria k.o. 2-1

I rossoneri superano la Dinamo Zagabria di misura in trasferta e conquistano il pass per la fase successiva di Youth League: in goal Longhi e Alesi.

Il Milan Primavera espugna Zagabria e conquista il pass per la fase a eliminazione diretta di Youth League. La formazione allenata da Ignazio Abate conquista il bottino pieno in casa della Dinamo al termine di un match combattuto e ottiene il pass con 90 minuti d'anticipo. Il match si sblocca nel primo tempo con un botta e risposta nel giro di 4 minuti. Il risultato cambia al 25' con il goal di Jordan Longhi, servito da Simic, che porta avanti il Milan. La risposta della Dinamo Zagabria è firmata da Sakota, che approfitta di un errore del portiere rossonero Lapo Nava e ribadisce in rete da pochi passi. La rete che decide la gara arriva al 77'. Scotti conquista un calcio di rigore che Alesi trasforma in maniera perfetta battendo l'estremo difensore dei croati. Il Milan resta in vetta al Gruppo E di Youth League e si assicura un posto nella prossima fase della competizione con una gara d'anticipo. Nell'ultimo turno si deciderà se i rossoneri voleranno direttamente agli ottavi in virtù del primo posto oppure agli spareggi come seconda.