Youth League, finale Benfica-Real Madrid: Ajax e Salisburgo ko

Il sogno di e si è spezzato, rispettivamente, agli ottavi e ai quarti di finale. E così la finalissima della Youth League, in programma nel tardo pomeriggio di martedì, vedrà sfidarsi l'Under 19 del e i pari età del .

Niente da fare per l' nella prima semifinale di Nyon: il Benfica si è imposto con un netto 3-0, aprendo il risultato nel finale del primo tempo e ampliandolo nella ripresa fino a delineare i contorni della goleada. Reti di Tiago Araujo, Embaló e Tiago Dantas, quest'ultimo a segno su calcio di rigore.

