Youth League, Benfica-Juventus 2-3: bianconeri secondi, sarà sfida al PSG per il primato

La Juventus si assicura il pass quantomeno per i sedicesimi di Youth League: rimonta vincente col Benfica, sarà spareggio col PSG per il primato.

Reazione d'orgoglio della Juventus Primavera, protagonista di una grande rimonta in Portogallo contro i pari età del Benfica: al Futebol Campus di Seixal finisce in gloria per i ragazzi di Paolo Montero, capaci di tirare fuori l'orgoglio e di vincere nonostante il doppio svantaggio maturato in un primo tempo di marca lusitana.

Bianconeri secondi nel Gruppo H con 10 punti, certi quantomeno di disputare i playoff valevoli i sedicesimi: l'ultima giornata li metterà di fronte al PSG, avanti di due lunghezze, e con un nuovo successo arriverebbero addirittura il primato nel girone e la conseguente qualificazione diretta per gli ottavi di finale.

Come detto, prima frazione a totale appannaggio dei padroni di casa che mettono a segno un micidiale uno-due tra il 28' e il 31': prima è Hugo Felix, di destro, a superare Daffara, mentre poi tocca a Semedo esultare grazie ad una deviazione beffarda sulla conclusione dell'autore del primo goal.

Al rientro in campo nella ripresa è tutta un'altra Juventus: Mbangula riapre la contesa al 48', ma è un quarto d'ora più tardi che si verifica la svolta con il rigore trasformato da Hasa, assegnato dall'arbitro per un fallo di mano di Joao Tomé in opposizione ad un tentativo di Yildiz.

L'inerzia è ormai tutta in favore dei bianconeri, che completano la rimonta al 79': decisivo ancora Hasa, con un sinistro chirurgico che gli consente di firmare la personale doppietta e di diventare l'eroe di giornata nello spogliatoio della 'Vecchia Signora'.