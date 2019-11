Youth League, Atalanta-Manchester City 1-0: Piccoli decide dal dischetto

L’Atalanta Primavera si impone sul Manchester City in Youth League grazie a Piccoli. Orobici al secondo posto nel Gruppo C.

Seconda vittoria per la Primavera dell’ in questa edizione della Youth League. La compagine guidata Massimo Brambilla, che è attualmente prima in campionato e che recentemente ha fatto sua la , si è imposta per 1-0 sul nella quarta giornata della fase a gironi del torneo, compiendo un importante balzo in avanti nella classifica del Gruppo C.

A Bergamo, dopo una prima parte di gioco equilibrata, i giovani orobici hanno trovato il vantaggio al 36’ con Piccoli che è stato freddo nel trasformare un calcio di rigore che lui stesso si era procurato subendo una trattenuta in area di rigore.

Sotto di una rete, il City nella ripresa ha provato a spingere sull’acceleratore alla ricerca del pareggio e all’81’ è andato anche vicino all’1-1, ma Rogers non è arrivato puntuale all’appuntamento con un pallone che ha attraversato in maniera pericolosa tutta l’area.

In virtù di questo successo, il secondo consecutivo dopo il 3-1 ottenuto in sul campo dei citizens, l’Atalanta sale a quota 7 a -1 dalla capolista . 4 invece i punti per il Manchester City, mentre lo resta fanalino di coda del gruppo a quota 2-0.