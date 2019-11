Youth League, Atalanta-Dinamo 2-0: nerazzurri al prossimo turno

Mentre la prima squadra di Gian Piero Gasperini conta le ore che la separano dalla sfida da dentro o fuori di San Siro, l' Primavera vola in Youth League: la formazione di Massimo Brambilla ha superato per 2-0 i pari età della , approdando così al prossimo turno.

A Zingonia, la gara è stata decisa in tre minuti nella ripresa, dal 13' al 16': prima ha segnato Cortinovis, poi ha raddoppiato Gyabuaa. Due reti che hanno vinto la resistenza della Dinamo, vincente per 1-0 nella gara d'andata.

La classifica dice che, ora, l'Atalanta ha operato il sorpasso al primo posto proprio sulla Dinamo: 10 punti i nerazzurri, 8 i croati. I bergamaschi, soprattutto, sono diventati irraggiungibili dal terzo, grazie alle due vittorie su due negli scontri diretti. E, dunque, sono certi di chiudere il raggruppamento in prima o al massimo in seconda posizione.

Group Stage C ✅

MISSIONE COMPIUTA! Grandi ragazzi, avete scritto un’altra pagina di storia atalantina! 🖤💙



WE MADE IT! 💪🏼 We move to the next #UYL round! Big up guys, you wrote another page in black-and-blue history! 😍#AtalantaDinamo #AtalantaPrimavera #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/H8Xrni9G0X