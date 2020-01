Young è un nuovo giocatore dell'Inter: è ufficiale

L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Ashley Young dal Manchester United: contratto fino al 2020 per l'esterno inglese, con opzione fino al 2021.

L' batte ufficialmente il primo colpo del proprio mercato di gennaio. I nerazzurri hanno ufficializzato l'acquisto di Ashley Young dal : contratto fino al 30 giugno 2020 per l'esterno inglese, con opzione per la prossima stagione.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

"Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva".

ll classe 1985 lascia lo United dopo otto anni e mezzo in cui ha vinto tutto in , dalla Premier League alle coppe nazionali. In precedenza ha giocato con e , prima di diventare capitano dei 'Red Devils'. Con la nazionale conta 39 presenze e 7 reti.

Il suo presente ora si chiama Inter: Conte trova un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce: prenderà il numero 15. Ed è il primo colpo, forse, di una lunga serie.