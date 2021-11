Young Boys-Atalanta, le pagelle: Muriel e Zapata decisivi, male De Roon

LE PAGELLE DI YOUNG BOYS-ATALANTA

ATALANTA

MUSSO 6 - Viene sorpreso dal colpo di testa di Siebatcheu che regala il pari agli svizzeri, ma più in generale solita prestazione priva di sbavature.

TOLOI 5.5 - Rientra nella gara non troppo positiva della difesa della Dea: non un manifesto azzeccatissimo per chi vuole concludere una gara senza prendere goal.

PALOMINO 6.5 - Fa un goal da fantasista, con il mancino sotto all'incrocio, tanto da lasciare immobile anche

DEMIRAL 5.5 - Lascia staccare Siebatcheu, che gli prende il tempo e segna il momentaneo pareggio: non una cattiva prova, ma l'errore in marcatura rischia di pesare. (71' DJIMSITI 5.5 - Entra in un momento in cui la gara richiede sicurezza, ma non riesce a garantirla)

ZAPPACOSTA 6 - Spinge sulla destra, poi si fa male poco prima della fine del primo tempo. Buona prestazione nel complesso. (46' PEZZELLA 6 - Va vicinissimo al goal con un gran sinistro al volo nella ripresa, ma Faivre gli nega la gioia che avrebbe ipotecato il risultato)

DE ROON 5 - Colpevole in occasione del 2-2 dello Young Boys: gioca una gara onesta, poi dimentica totalmente Sierro in area di rigore. Peccato.

FREULER 6.5 - Guida con muscoli e intensità la mediana nerazzurra: è il perfetto collante tra le due fasi del gioco di Gasperini. Imprescindibile. (78' PESSINA SV)

MAEHLE 6 - Non eccelle, ma non sfigura: una gara sufficiente che lo vede prima giocare a sinistra, poi a destra dopo l'uscita di Zappacosta. (88' MURIEL 6.5 - Entra e la risolve su punizione, al primo pallone toccato. se non è feeling con il goal questo...)

MALINOVSKYI 6 - E' vivace, ha il piede caldo: vuole segnare, si vede sin da subito, ma non ci riesce. E' uno dei più pericolosi dei suoi.

PASALIC 6.5 - Condivide con Demiral la marcatura persa su Siebatcheu, ma in fase di costruzione aiuta e non poco i suoi compagni, garantendo solidità. (71' KOOPMEINERS SV)

ZAPATA 7 - Semplicemente inarrestabile in avanti: il goal è un misto tra forza fisica, presa di posizione e cinismo da attaccante puro. Continua a segnare senza sosta, Gasperini non può che esserne felice.

YOUNG BOYS

YOUNG BOYS (4-3-3): Faivre 6.5; Hefti 7, Burgy 6, Lauper 6, Garcia 6; Aebischer 6, Martins Pereira 6, Rieder 5.5 (67' Sierro 7); Elia 6 (Mambimbi 6), Siebatcheu 6.5, Ngamaleu 5.5. All.Wagner.