Yildiz è un futuro in Nazionale da scrivere: Turchia e Germania se lo contendono

Dopo aver esordito in Serie A con la Juventus, per Yildiz potrebbe presto arrivare il debutto in Nazionale.

Dopo l’esordio in Serie A, potrebbe presto arrivare quello in Nazionale maggiore. Quello che sta vivendo Kenan Yildiz è un momento decisamente importante della sua carriera. Il talento classe 2005, che nel corso di questa sessione di calciomercato è stato accostato a diversi club europei, continuerà a vestire la maglia della Juventus, club che ha puntato con forza su di lui a partire dal 2022 (quando è scaduto il contratto che lo legava al Bayern Monaco) e che lo ha visto compiere una veloce scalata che in pochi mesi lo ha portato dalla Next Gen ai minuti finali della prima sfida della Serie A 2023/2024 che ha visto i bianconeri imporsi per 3-0 contro l’Udinese. L'articolo prosegue qui sotto Ebbene, se il futuro di Yildiz a livello di club è già ben scritto e definito, diverso è il discorso che riguarda il suo futuro in Nazionale. Prossima partita Serie A JUV BOL Info Il gioiello della Juventus, che ha padre turco (è nato in Germania) e madre tedesca, è infatti conteso sia dalla Federazione calcistica della Turchia che da quella della Germania. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, proprio la Turchia sta valutando la possibilità di convocare Yildiz in Nazionale maggiore nel prossimo futuro al fine di anticipare ‘la concorrenza’, ma anche la Germania sta monitorando la situazione. Kenan Yildiz ha sin qui deciso di rappresentare la Turchia con le maglie dell’U17 e dell’U21, ma la Federazione tedesca spera evidentemente ancora di poter contare su di lui in futuro. Chi è il miglior acquisto del calciomercato? Jude Bellingham

