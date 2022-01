Yeboah al Genoa: colpo a sorpresa dei rossoblù

Kelvin Yeboah giocherà con il Genoa. In arrivo a Genova per le visite mediche, l'attaccante nato in Ghana ma naturalizzato italiano, è il colpo d'attacco dei rossoblù per questo inizio 2022. Classe 2000, verrà acquistato dallo Sturm Graz per una cifra di 6,5 milioni di euro.

Investimento importante per il Genoa, che porterà però alla corte di Shevchenko uno degli attaccanti italiani più prolifici, visti gli 11 goal segnati in Austria a fronte di 18 partite giocate. Il 21enne continua a migliorare, dopo averne segnate 10 in 31 la scorsa stagione.

Dove giocherà Yeboah? Come prima o seconda punta, dunque al posto di Desto al suo fianco nel modulo di Shevchenko. Si tratterà del secondo acquisto da parte dei liguri per provare ad evitare la retrocessione: Hefti ha già esordito con i rossoblù, segno di idee chiare da parte della dirigenza rossoblù e dal suo staff tecnico.

Yeboah è entrato nelle giovanili del calcio già all'età di sei anni, precisamente in quelle del Novara: da lì Monza e West Ham, fino al passaggio al Gozzano e dunque il trasferimento nella prima squadra del WSG Swarovski Tirol, dove ha guadagnato l'interesse dello Sturm Graz.

L'articolo prosegue qui sotto

Nipote dell'ex Amburgo e Leeds, Anthony Yeboah, si è trasferito con la famiglia in Italia quando aveva solo quattro anni: per questo ha potuto essere scelto dalla Nazionale Under 21 di Nicolato nelle ultime uscite del 2021, giocando due gare.

L'arrivo di Yeboah al Genoa fa rima con la cessione di Ekuban da parte del club ligure: il calciatore ghanese lascerà il club di Serie A per approdare in Turchia, precisamente al Konyaspor. Affare in dirittura d'arrivo, con la formula del prestito fino al prossimo giugno.