Yaya Touré: "Messi al City? Difficile ma non impossibile"

L'ex compagno di squadra di Messi non esclude una reunion tra la 'Pulce' e Guardiola: "Pep lo conosce benissimo, per la Premier sarebbe perfetto".

Il futuro di Lionel Messi è sempre più in bilico: le ultime indiscrezioni relative al recente incontro con Ronald Koeman parlano di un argentino che si sentirebbe "più fuori che dentro al ", probabilmente scottato dal fallimento stagionale culminato con il clamoroso 2-8 subìto dal in .

Sirene d'addio dunque per la 'Pulce' che fanno ben sperare le pretendenti: , e il di Pep Guardiola, suo mentore che in Catalogna seppe tirargli fuori il massimo tra il 2008 e il 2012.

Un ex compagno di squadra di Messi, Yaya Touré (attualmente svincolato dopo l'esperienza in al Qingdao Huanghai), è intervenuto ai microfoni del 'Daily Star' mostrando un moderato ottimismo per un eventuale trasferimento del sei volte Pallone d'Oro in .

"Che Messi lasci il Barcellona è complicato. Da quello che so, lui ama questo club. Ama la città e la filosofia della società. Ma se dovesse andare via potrebbe firmare con il Manchester City. Perché? Il City ha i soldi per acquistarlo e in Premier League ci sono poche squadre che possono permetterselo a dire il vero. Per il City e per un campionato duro e intenso come la Premier andrebbe benissimo".

Il fattore Guardiola potrebbe giocare un ruolo importante nella scelta di Messi.