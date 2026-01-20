Il ragazzo prodigio - È tempo che Lamine Yamal provi a ripetere l'impresa di Iniesta del 2010 e a riportare la Spagna in cima al mondo

Nella memoria collettiva legata al calcio, ci sono date che non svaniscono mai. Per la Spagna, l'11 luglio 2010 a Johannesburg è molto più di una data; è la notte in cui l'intero Paese ha coronato un sogno inseguito a lungo. La Roja, così spesso frustrata, così spesso messa in dubbio, venne incoronata campione del mondo dopo aver sconfitto l'Olanda in finale. Fu il trionfo del talento, ma anche della convinzione; la conferma che quella generazione di giocatori, cresciuta nella cultura del pallone, era destinata a fare la storia.

Il goal di Andrés Iniesta nei tempi supplementari fu molto più di una semplice rete; fu un simbolo. In quell'istante, l'uomo della Mancia smise di essere "solo" un calciatore speciale per diventare il volto di una generazione d'oro. Iker Casillas con le sue mani, Carles Puyol con la sua leadership, Xavi con la sua intelligenza, David Villa con i suoi goal: formavano tutti un meccanismo perfetto. Ma fu Iniesta a immortalare quell'impresa.

Quella Spagna del 2010 era il culmine di un processo. Aveva conquistato Euro 2008 sotto la guida di Luis Aragonés con un'idea chiara: difendersi con il pallone, logorare gli avversari attraverso il possesso e aspettare pazientemente il momento giusto per colpire. Vicente del Bosque riuscì a dare continuità, e il risultato fu un ciclo glorioso di tre trionfi successivi nei tornei più importanti.

Al di là dei trofei, ciò che rimase impresso fu l'identità. La Spagna dimostrò che si poteva vincere senza abbandonare la bellezza del gioco, che si poteva far innamorare il mondo di una filosofia estetica ed efficace. Quell'eredità è diventata uno specchio in cui le nuove generazioni si riflettono ancora oggi.

Sono passati quasi 16 anni da quella magica notte in Sudafrica e molti degli eroi del 2010 sono ora allenatori, direttori sportivi o commentatori. I loro nomi appartengono alla grande storia del calcio, eppure l'eco di ciò che hanno realizzato risuona ancora. Ogni volta che una nuova generazione indossa la maglia rossa, lo fa con il ricordo che la Spagna è stata, un tempo, la migliore al mondo — e che quella gloria può tornare di nuovo.

La Spagna arriva alla Coppa del Mondo 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada con un'altra generazione piena di speranza. Diversa, giovane e fresca, non ha la stessa formula di quella del 2010, ma c'è un filo invisibile che lega entrambe le epoche: la convinzione che il talento collettivo possa trasformarsi in titoli, purché si manifesti una figura a simboleggiare quella magia. Nel 2010 era Iniesta. Nel 2026, tutti gli occhi sono su Lamine Yamal.

IL PESO DI INIESTA

La Spagna che vinse in Sudafrica era, forse, la squadra più riconoscibile del suo tempo. Non era questione di nomi, ma di un'identità inconfondibile: il Tiki-taka. Un modo di intendere il calcio che andava oltre il campo, che veniva insegnato nelle accademie giovanili e che definiva come un Paese calcistico voleva giocare. Quell'identità non era solo un'arma potente, ma anche una bandiera.

Al centro di tutto c'era Xavi Hernández. Il catalano era il direttore d'orchestra. I suoi passaggi, la sua lettura del gioco e la sua capacità di muovere la palla erano il motore della squadra. Iniesta, al suo fianco, aggiungeva imprevedibilità, calma e magia. Insieme, costruirono uno stile di gioco che dominò il mondo.

Ma la squadra non era solo il suo centrocampo. Dietro c'era Casillas, decisivo nei momenti chiave come nell'uno contro uno con Arjen Robben in finale. C'era Puyol, imponente con il suo carattere, che irradiava leadership in ogni giocata. E in attacco, Villa forniva i goal che scardinavano le difese più ostinate.

Ogni pezzo aveva un ruolo specifico e tutti si completavano a vicenda. Non era un gruppo di stelle sparpagliate, ma un meccanismo finemente oliato. Infatti, uno degli aspetti più notevoli era come giocatori che erano icone assolute nei loro club accettassero ruoli secondari in nazionale per rafforzare il collettivo. Quell'altruismo tattico fu una delle chiavi principali.

L'influenza di Iniesta su quella squadra andò ben oltre il suo goal in finale. Incarnava la sintesi perfetta dello stile spagnolo: delicatezza tecnica, intelligenza tattica e la capacità di salire in cattedra nei momenti decisivi. Non era il giocatore più mediatico o il più appariscente, ma era il più influente. Quando la Spagna aveva bisogno di lucidità, Iniesta c'era. Quando una difesa chiusa doveva essere scardinata, Iniesta trovava il varco. E quando la Coppa del Mondo doveva essere decisa ai supplementari, fu Iniesta a colpire.

Ecco perché, quando oggi si parla di Yamal come erede in quel ruolo di "calciatore simbolo", i paragoni con Iniesta sono inevitabili. Perché al di là della differenza di stile — uno centrocampista cerebrale, l'altro ala elettrica — ciò che li unisce è la capacità di diventare il volto di una generazione. Nel 2010, la Spagna era Iniesta; nel 2026, la speranza è che sia Yamal.

FENOMENO

La Spagna che si prepara per la Coppa del Mondo 2026 non è la stessa del Sudafrica. I tempi, i rivali e persino le aspettative sono cambiate. Tuttavia, c'è un'aria familiare in questa rosa: un gruppo giovane e talentuoso che arriva affamato di successo. Una squadra che si affida al pallone come strumento principale per dominare. E una figura destinata a essere il suo faro.

Yamal è il grande nome di questa generazione. A soli 18 anni, si è affermato come una delle gemme più brillanti del Barcellona e dell'Europa. Il suo gioco combina velocità, dribbling, creatività e una maturità sorprendente. Pochi calciatori alla sua età hanno mostrato tale capacità di brillare nelle grandi partite. Yamal è diverso — e lo sa.

Ma la cosa più sorprendente è come gioca, come se non sentisse il peso delle aspettative. Si diverte, corre rischi, osa fare l'inaspettato.

Ciò che Iniesta rappresentava nel 2010 come simbolo di uno stile, Yamal lo rappresenta ora da un'altra prospettiva, quella della freschezza giovanile che rompe gli schemi. La Spagna non gioca più con la stessa pazienza di prima; ora cerca più la verticalità, più la sorpresa, ed è qui che Yamal fa la differenza. Può ricevere palla vicino alla linea laterale, puntare i difensori e creare un'occasione dal nulla. Può inventare un goal con un dribbling impossibile o un passaggio inaspettato.

Anche la squadra intorno a lui è piena di talento. Pedri e Gavi a centrocampo sono eredi diretti di Xavi e Iniesta, sebbene con le loro sfumature. Rodri, uno dei migliori mediani al mondo, fornisce equilibrio. In difesa, Pau Cubarsí e altri giovani centrali portano solidità. E in attacco, giocatori come Nico Williams aggiungono ampiezza e velocità. Non è solo Yamal — è una generazione sia per il presente che per il futuro. Ma all'interno di quella ricchezza di talento, lui è la scintilla, il giocatore capace di fare la differenza in una Coppa del Mondo.

La Spagna non arriva come favorita indiscussa ma come seria contendente. E lo fa con la stessa premessa del 2010: fidarsi dell'identità, scommettere sul talento collettivo e aspettare che la magia del suo giocatore simbolo si manifesti, quando necessario.

EREDITÀ E FUTURO

La storia del calcio è piena di cicli. Le generazioni appaiono, conquistano e lasciano il posto ad altre. La Spagna del 2010 ha segnato un prima e un dopo. Ha cambiato il modo in cui il gioco veniva visto, ispirando allenatori e giocatori in tutto il mondo. Oggi, quell'eredità perdura nel modo in cui la Spagna sviluppa i suoi giovani, nell'idea che il pallone sia sia la miglior difesa che il miglior attacco.

Yamal incarna la continuità di quell'eredità, ma anche l'apertura di un nuovo capitolo. Non si tratta di copiare il 2010, si tratta di reinterpretarlo. Quella Spagna era il culmine di un'idea; questa è l'inizio di un'altra. Un concetto in cui la tecnica rimane essenziale, ma dove verticalità, velocità e improvvisazione hanno un posto centrale.

Se la Spagna andrà lontano nella Coppa del Mondo 2026, sarà perché è riuscita a unire quelle due anime: l'eredità del gioco di posizione di Xavi e Iniesta con l'elettricità di Yamal e compagni. E se diventerà campione, il parallelo con il 2010 sarà inevitabile. Due generazioni diverse, unite dallo stesso destino, per toccare il cielo.

È in gioco anche il futuro. Se Yamal confermerà nel 2026 ciò che già promette oggi, potrebbe diventare il leader di una nuova era. Come Iniesta ai suoi tempi, potrebbe lasciare un'eredità che ispiri chi verrà dopo. La Spagna ha la possibilità di consolidare un modello, quello di squadre nazionali che combinano sempre il talento collettivo con una figura che simboleggia un'intera generazione.

Nel 2010 era Iniesta. Nel 2026 potrebbe essere Yamal. E se ciò accadrà, il calcio avrà trovato un'altra storia indimenticabile da raccontare.

CONTINUITÀ E DIFFERENZE

Paragonare la Spagna del 2010 con quella che giocherà nel 2026 è un esercizio che combina nostalgia, analisi tattica e proiezione futura. Entrambe le generazioni condividono un filo conduttore: la fede nel giovane talento, l'idea di giocare con il pallone e la convinzione che una squadra possa prevalere attraverso l'intelligenza collettiva. Ma ci sono anche differenze fondamentali che segnano l'evoluzione del calcio e il cambiamento stilistico della Spagna.

Nel 2010, la Spagna era una squadra pienamente consolidata, con giocatori al picco della forma fisica e calcistica. Xavi e Iniesta governavano il centrocampo, Villa si muoveva con precisione chirurgica e Casillas difendeva la porta con incrollabile sicurezza. Ogni decisione era calcolata, ogni movimento aveva senso all'interno di un sistema che funzionava come un orologio. La maturità di quella rosa permise a Del Bosque di controllare le partite e i momenti critici, anche quando i rivali cercavano di interrompere la filosofia spagnola basata sul possesso.

La Spagna del 2026, d'altra parte, è una squadra in costruzione. Più giovane, più dinamica, meno esperta ma più audace. Pedri e Gavi ereditano la visione di Xavi e Iniesta ma aggiungono verticalità e passo. Rodri fornisce equilibrio, mentre attaccanti come Yamal e Williams portano imprevedibilità. La differenza essenziale sta nel modo in cui interpretano l'attacco; ora l’attenzione principale è sul rompere le linee, sugli uno contro uno, sulla sorpresa costante. È un calcio che mantiene la sua essenza ma si adatta ai tempi moderni.

In questo contesto, Yamal non è solo un altro giocatore, è il simbolo del progetto, l'erede naturale del ruolo che Iniesta incarnava nel 2010. Dove Iniesta sorprendeva con le pause, la visione e la precisione, Yamal impressiona con l'estro, la velocità e l'improvvisazione. È un giocatore che può decidere una partita da solo ma anche migliorare la squadra attraverso il movimento. Il paragone è inevitabile: il goal di Iniesta nella finale in Sudafrica è passato alla storia; la speranza è che Yamal possa offrire momenti altrettanto decisivi nel 2026.

ASPETTATIVE

La Coppa del Mondo 2026 presenta una sfida unica per la Spagna e per Yamal. I rivali saranno forti, poiché molte squadre sudamericane ed europee arriveranno con rose consolidate e giocatori al loro apice. Ma la Spagna ha un vantaggio nel fatto che il suo gruppo fonde talento, freschezza e una filosofia di gioco riconoscibile. Se riusciranno a bilanciare gioventù ed esperienza — e se Yamal adempirà al suo ruolo di leader offensivo — la squadra avrà tutti gli strumenti per lottare per il titolo.

Anche il fattore generazionale gioca a loro favore. Proprio come la Spagna del 2010 costruì la fiducia vincendo Euro 2008, la Spagna del 2026 arriva con giocatori che si sono già messi alla prova in competizioni europee e giovanili. Ciò significa che, sebbene la pressione di un Mondiale sia unica, le fondamenta sono solide. Il mix di mentalità vincente, saggezza dei veterani e freschezza dei giovani potrebbe essere la ricetta ideale per la gloria.

Il Mondiale 2026 offre anche la possibilità di consacrare Yamal come la figura di riferimento che guiderà la Spagna negli anni a venire. A 18 anni, ha ancora tempo per crescere, imparare e guidare tutti. La sua adattabilità, il talento naturale e il temperamento lo rendono il giocatore ideale per assumersi la responsabilità di incarnare una generazione destinata a lasciare il segno.

PREVISIONE

L'eredità dei campioni della Spagna del 2010 va oltre i trofei. È stata la prova che un'idea di gioco chiara e coerente può trasformare una squadra e un'intera generazione. Oggi, Yamal e i suoi compagni hanno l'opportunità di replicare quel modello, ma con le loro sfumature; più ritmo, più verticalità, più imprevedibilità, ma tutto con la stessa filosofia di talento collettivo e leadership individuale.

Se la Spagna riuscirà a essere incoronata nel 2026, non avrà solo vinto un'altra Coppa del Mondo, ma avrà dimostrato che il suo modello per sviluppare generazioni d'oro funziona, e che emergerà sempre un giocatore capace di incarnare lo spirito di questa squadra. Iniesta è stato il volto della sua generazione; Yamal può essere il volto della sua. E se ci riuscirà, non solo segnerà la storia del torneo, ma cementerà anche la continuità di uno stile e di un'eredità che potrebbero durare per anni.

La storia sembra ripetersi, ma con nuovi elementi. La Roja ha l'opportunità di mostrare che la Spagna rimane una delle protagoniste del calcio mondiale, che la qualità e il talento non svaniscono mai, e che ogni generazione può produrre eroi capaci di ispirare milioni di persone.

Yamal non è solo un giocatore, è un simbolo di speranza, la scintilla che può accendere una nuova era di gloria.