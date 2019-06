Xavi ha le idee chiare: "Voglio tornare al Barcellona come allenatore"

Xavi, attuale allenatore dell'Al Sadd, ha le idee chiare: "Il mio sogno è quello di tornare al Barcellona come allenatore".

Dopo aver vinto tutto da giocatore con la maglia blaugrana, Xavi Hernandez ha lasciato la Catalogna nel 2015 per trasferirsi all'Al Sadd, squadra con la quale giocherà fino alla fine di giugno per poi appendere le scarpette al chiodo e diventare allenatore della stessa compagine.

Il centrocampista spagnolo, intervistato nel corso della trasmissione 'Al Cotxe di Tv3, ha confessato i suoi obiettivi per il futuro.

"Il mio desiderio, un giorno, è quello di tornare al come allenatore. Ma non è un qualcosa che vivo come una ossessione".

Nella sua carriera in Xavi ha collezionato in totale 769 presenze ed 85 goal. 86 presenze e 22 goal con l'Al Sadd.